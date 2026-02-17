39 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak ve fırtına geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği aktarıldı.

YER YER ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ise Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.