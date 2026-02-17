Epstein belgelerinde ortaya çıktı: Katar'daki darbeyi Türkiye engellemiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerin yankıları hala sürüyor.

Dosyadaki yazışmalarda Katar'da planlandığı iddia edilen askeri darbe girişimine dair dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Belgelerde Türkiye'nin söz konusu plandan haberdar olduğu ve bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının darbe seçeneğini fiilen imkânsız hâle getirdiği belirtildi.

Yazışmalarda darbe hazırlığında olduğu belirtilen tarafların 'Türk askerinin sahada olması nedeniyle askeri seçeneğin uygulanabilir olmadığı' yönünde değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ VARLIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

Belgelerdeki ifadelere göre Katar'da darbe planının 2017 yılında üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Ancak ülkede konuşlu Türk askeri birliğinin varlığı nedeniyle planın ertelendiği ya da tamamen rafa kaldırıldığı ifade edildi.

Yazışmalara göre Türkiye'nin sahadaki askeri varlığı belirleyici unsur olarak gösteriliyor.

Söz konusu belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 2025 ve 2026 yıllarında kamuoyuna açıklanan geniş kapsamlı Epstein arşivinin parçası olarak gündeme geldi.

İçeriğin mahiyeti ve uluslararası siyasete etkileri tartışılırken Körfez'deki güç dengeleri yeniden mercek altına alındı.

ANKARA'NIN DESTEĞİ VE KÖRFEZ KRİZİ

2017'deki Körfez krizi sırasında Türkiye'nin Katar'a askeri ve siyasi desteğini artırdığı biliniyor.

Bu destek, Doha yönetiminin bölgesel ablukaya karşı yalnızlaşmasını engelleyen önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.