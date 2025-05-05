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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nin (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

YAKALANANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLADI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"SUÇ VE SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"