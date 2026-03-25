Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde sarsıntı..
AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
8 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
Saat 22.08'de kayda geçen sarsıntı, yerin 8.58 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Yunanistan Ayion Oros ile Gökçeada, Çanakkale ve Edirne'de hissedildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi