41 ilde kaçakçılık operasyonu: 135 şüpheli yakalandı Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildi, 135 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 95 ruhsatsız tabanca ve 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildi.

Yurt genelinde kaçakçılara karşı emniyet güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. 135 ŞÜPHELİ YAKALANDI Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 135 şüpheli yakalandı. ELE GEÇİRİLENLER Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda; - 95 adet ruhsatsız tabanca, - 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, - 31 adet ruhsatsız av tüfeği, - 2 adet el bombası ve - 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirdik.

