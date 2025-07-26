48 adet KAAN'ın Endonezya'ya satışı için imzalar atıldı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) tarihi gün...

Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği olağanüstü ilerleme, bugün Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF-2025) tarihi bir başarıyla taçlandı.

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ihracatı için Endonezya ile anlaşma imzalanarak süreç resmiyete kavuşturuldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA İHRACATI

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında gerçekleşen bu anlaşma, 48 adet KAAN savaş uçağının tedarikini kapsıyor ve Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"TARİHİ BİR AN"

Gerçekleştirilen imza törenine; T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

Haluk Görgün, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada,"Tarihin içinde tarihi bir an daha… Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edebildiğimiz için şükran doluyum. Heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’nun liderlikleri ve güçlü iradeleri sayesinde filizlenen bu iş birliğini başarı ile hayata geçirmenin büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet uçak konusunda iş birliği gerçekleştirilmesini öngördüğümüz KAAN Milli Muharip Uçak “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” çerçevesinde, anlaşmanın detaylarını tanımlayan ve teknik ekleri de içeren ticari sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik.

"DÜNYADA VAR OLANDAN DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu iş birliği vesilesiyle Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısını desteklemeyi, iki ülke arasında hem üretim hem de mühendislik alanlarında iş birliğini artırmayı hedefliyoruz.

TUSAŞ firmamız ile birlikte projede görev alacak olan başta PT RAD ve PTDI olmak üzere tüm Endonezyalı paydaşlara teşekkür ediyor, imzalanan sözleşmenin her iki ülke için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Görgün "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımızı dost ve müttefik ülkelerle sürdürülebilir iş birliği kurmamız esas." diyen Görgün, "Endonezya ile çok alanda çalışıyoruz. Mühimmat ve altyapı projeleri tarihi rekorlar içeriyor." ifadelerini kullandı.

SATIŞI İLK OLARAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Türk savunma sanayi için bir rekor düzeyinde olan bu ihracatı ilk olarak 11 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Milli Muharip Uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

İŞ BİRLİĞİNİN TEMELLERİ NİSAN'DA ATILDI

Türkiye ile Endonezya arasındaki bu stratejik iş birliği, Nisan ayında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Türkiye ziyareti sırasında filizlenmişti.

Ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında Subianto, KAAN Milli Muharip Uçak projesine katılma arzusunu dile getirmiş ve Türk savunma sanayiinin kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerini vurgulamıştı.

Bu görüşmeler, aylar süren yoğun müzakerelerin ardından nihai anlaşmaya giden yolu açtı.

10 YIL BOYUNCA SÜRECEK

Endonezya’ya 48 adet KAAN savaş uçağının satışı, Türkiye savunma sanayii tarihindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olarak tarihe geçti.

Anlaşma, sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda iki ülke arasında uzun vadeli bir stratejik ortaklığın temelini oluşturuyor.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edecek bu iş birliği, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği KAAN’ın uluslararası arenada güvenilirliğini ve rekabet gücünü tüm dünyaya kanıtladı.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin savunma sanayiinde çığır açan projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil bir savaş uçağıdır.

KAAN, hem fiziksel özellikleriyle hem de teknolojik kabiliyetleriyle Türkiye’yi dünyada beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

F-35'TEN DAHA BAŞARILI

KAAN ve F-35’in karşılaştırılmasında; KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı ölçüsüyle ABD yapımı uçaktan daha başarılı.

Aynı zamanda F-35'te bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özelliklere sahip.

KAAN'ı bir diğer öne çıkaran özelliği ise F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyabiliyor olması.