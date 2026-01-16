Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 19 Ocak'ta Almanya'ya gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'da birtakım temaslarda bulunacak.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini belirtti.

İkilinin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşması bekleniyor.

ŞARA'NIN ALMANYA TEMASLARI

Şara'nın, görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.