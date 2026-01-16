TBMM'deki cinsel istismar davası 9 Şubat'a ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiasıyla sarsıldı...

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis'te görev yapan bir stajyer öğrenciye yönelik "istismar" iddiası üzerine harekete geçti.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te Genel Sekreterliğe resmi şikayette bulundu.

SORUŞTURMA AYNI GÜN BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

5 SANIK GÖZALTINDA

Mağdurelerin Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması, bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'de görüldü.

Sanıklar saat 10.10'da duruşma salonuna getirilirken duruşma, saat 10.20'de başladı.

DURUŞMA 9 ŞUBAT'A ERTELENDİ

TBMM'deki cinsel istismar davasında, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Sonraki duruşma 9 Şubat'a bırakıldı