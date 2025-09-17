49 ilde dolandırıcılara operasyon: 115 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda bu sabah 49 ilde müdahaleler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

115 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de planlı ve projeli hazırlanan çalışmalar sonrası bu sabah düğmeye basıldı.

49 tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usulkKanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.