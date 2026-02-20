Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin iftar masasına konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan programını sürdürüyor.

İlk iftar sofrasını her yıl olduğu gibi şehit ailelerine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci gününü de vatandaşlara ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

KAVACIK AİLESİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, çiftin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine Allah'tan şifa diledi, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrıca çocuklara okulları ve derslerini de sordu.

YEMEK DUASI OKUNDU

Sofra duası eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin." diyerek karşılık verdi.

Aileyle orucunu açan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ERDOĞAN'I BEKLEYİP DESTEK SLOGANLARI ATTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen vatandaşlar slogan attı.

Burada toplanan kalabalık "Adanmış hayatların umudu, gözümün nuru Recep Tayyip Erdoğan" ve "Cumhurun Başkanı Kasımpaşalı" sözlerini haykırdı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETMEYİ İHMAL ETMEDİ

Erdoğan, slogan atarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, burada anne ve babalarının kucağında bulunan iki bebeği sevdi.