49 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 146 şüpheli yakalandı

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Türkiye genelinde suç ve suçlulara yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun ayrıntılarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

49 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.

146 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda; 146 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.