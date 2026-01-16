15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 155 organizatör yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen son operasyona ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

155 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Son iki haftadır 15 ilde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Koordineli çalışmalar kapsamında, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

81 ADET ARAÇ İLE 6 ADET BOT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoları desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: