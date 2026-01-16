15 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 155 organizatör yakalandı

- 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
- Bu şüphelilerden 50'si tutuklandı, 27'sine ise adli kontrol kararı verildi.
- Operasyon kapsamında 81 araç ve 6 bot ele geçirildi.
Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen son operasyona ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı.
155 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
Son iki haftadır 15 ilde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.
Koordineli çalışmalar kapsamında, büyük şehirlerden sahil şeridindeki illere uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.
81 ADET ARAÇ İLE 6 ADET BOT ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoları desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.
"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.
Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."