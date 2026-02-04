Ünlülere uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

- Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişleyerek sürüyor.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı ve 19 kişi gözaltına alındı.
- Yakalananlar arasında sosyal medya ünlüleri de bulunuyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının çerçevesi genişlemeye devam ediyor.
Soruşturmaya yeni isimler dahil olurken son olarak; aralarında 'Reynmen, Berkcan Güven gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.
27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda son olarak bir operasyon daha gerçekleştirildi.
Ensonhaber haber muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 27 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
19 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri; sosyal medya ünlüsü olduğu belirtilen 19 şahsı daha gözaltına aldı.
Yakalanan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük yer aldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Soruşturmanın titizlikle devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada ise şu sözler kullanıldı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir.