Ünlülere uyuşturucu soruşturması devam ediyor: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının çerçevesi genişlemeye devam ediyor.

Soruşturmaya yeni isimler dahil olurken son olarak; aralarında 'Reynmen, Berkcan Güven gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda son olarak bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Ensonhaber haber muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 27 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

19 İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet güçleri; sosyal medya ünlüsü olduğu belirtilen 19 şahsı daha gözaltına aldı.

Yakalanan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturmanın titizlikle devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada ise şu sözler kullanıldı: