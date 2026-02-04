Terörsüz Türkiye Komisyonu yeniden toplanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması devam ederken bugün ise yeni bir toplantı daha yapılacak.

BUGÜN BİR KEZ DAHA TOPLANILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor mesaisi sürüyor.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak.

RAPORA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Komisyonda daha önce ortak rapor çalışmalarının ele alındığı 4 toplantı gerçekleştirilmişti.

5'inci toplantıda, ortak rapora komisyon üyelerinin görüşleri alındıktan sonra son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ŞUBAT AYINDA SUNULMASI BEKLENİYOR

Rapor aşamasında süreci AK Parti'den Mustafa Şen, CHP'den Murat Emir, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol'dan Bülent Kaya yürütüyor.

Ortaya çıkacak raporun, şubat ayı içerisinde kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

KOMİSYONUN YAPISI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM çatısı altında PKK'nın silah bırakmasını takiben kuruldu.

Komisyonda partiler TBMM'deki milletvekili sayılarına göre temsil edilirken başkan dahil olmak üzere toplam 51 üye bulunuyor.

Komisyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.