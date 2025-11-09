500 Bin Sosyal Konut başvuruları öncesi dolandırıcılık uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacak 500 bin sosyal konut projesi için başvurular yarın başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

E-DEVLET BAŞVURULARINDA KİMLİK NUMARASINA GÖRE SIRALAMA

Sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla e-Devlet başvuruları kampanyanın ilk 5 günü TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacak:

10 Kasım: 0

11 Kasım: 2

12 Kasım: 4

13 Kasım: 6

14 Kasım: 8

15 Kasım itibarıyla ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

DOLANDIRICILAR HAREKETE GEÇTİ

Proje açıklanır açıklanmaz sahte internet siteleri ve sosyal medya linkleri üzerinden "oltalama" (phishing) saldırıları başlatıldı. Dolandırıcılar, TOKİ sitesini taklit ederek başvuru, teminat veya sigorta adı altında IBAN hesaplarına yüksek meblağlar göndermelerini talep etti.

TOKİ, başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılacağını ve başvuru bedelinin 5 bin lira olduğunu duyurdu.

BTK SAHTE SİTELERİ ENGELLEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen şikâyetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte sayfalara erişimi engelledi.

Tüketici dernekleri de vatandaşları sahte siteler ve dolandırıcılara karşı uyardı.

"DOLANDIRICILARA İTİBAR ETMEYİN"

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, başvurular sırasında devlet kurumlarının iletişim kanallarını taklit eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti:

"Doğruluğundan emin olmadığınız sitelere para göndermeyin."

"‘Talep çok, sizi sıraya yazalım, öncelik kazanın’ diyenlere itibar etmeyin."

Başvuru bedeli yalnızca e-Devlet veya banka şubeleri aracılığıyla ödenecek. Şüpheli durumlarda ise emniyet birimleri ve Cumhuriyet savcılıklarına başvurulması gerekiyor.

SOSYAL MEDYA VE WHATSAPP LİNKLERİNE DİKKAT

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, sahte sitelerin kimlik bilgisi, e-Devlet şifresi veya banka bilgisi isteyen dolandırıcılık bağlantıları içerdiğini belirterek, vatandaşları uyardı:

Sosyal medya ve WhatsApp linklerine tıklamayın.

"Hızlı onay" veya "kontenjan garantisi" gibi ifadelerle para talep eden kişi veya hesaplara güvenmeyin.

Resmi kurumlar başvuru sürecinde kişisel banka bilgisi talep etmez.