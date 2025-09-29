500 bin sosyal konut projesinde ilk detaylar belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası yolda...

Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor.

6 Eylül’de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı.

Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

81 İLİ KAPSAYACAK

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek.

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

KONUTA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.

KİMLERE AVANTAJ SAĞLANACAK

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.

TOKİ BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİ

TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022’de “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” Projeleri hayata geçirildi.

Hali hazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'deki Kabine Toplantısı'da, kararın yaşama geçirileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM ÖNDEN BİLGİ VERMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Önümüzdeki ay sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşıyor olacak" diyen Kurum şunları kaydetmişti: