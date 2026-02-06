Narko Polisler Club House adlı mekana baskın düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında önemli bir operasyonda daha gerçekleştirildi.

ÜNLÜ MEKANA BASKIN

İstanbul’da polis ekipleri, "Club House" adlı mekâna operasyon düzenledi.

Narkotik Şube tarafından düzenlenen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldı.

ENSONHABER OLAY YERİNDE

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş da olay yerine giderek polis baskınını anbean aktardı.

Altıntaş, olay yerinde 100'ün üzerinde narkotik polisi olduğunu belirtti.

POLİSLER PARÇA PARÇA GELİYOR

Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre, ekiplerin parça parça olay yerine geldiği ve baskının halen devam ettiği öğrenildi.

Operasyonun kapsamına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

MUZAFFER YILDIRIM'IN GİZLİ ORTAKLIKĞI

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu öne sürüldü.

İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonundaki işletmeci ise gözaltına alındı.