Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi evinde ziyaret etti

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak' temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programın ardından yapımı tamamlanan ve depremzede ailelerin yerleştiği konutları ziyaret etti.

DEPREMZEDE AİLEYE EV ZİYARETİ

Erdoğan, Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin misafiri oldu.

Ziyarete TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

Solak ailesi ve apartman sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.