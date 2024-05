6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı

AA

Dünyanın tüm renkleriyle 6. Etnospor Kültür Festivali, 6-9 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Organizasyon öncesi 6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök katıldı.

"Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliğin çok özel olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.

"Bu mirasların unutulma riski var"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Atatürk Havalimanı'nın geçmişi geleceğe taşıyacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcu katılacak"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin geleneksel sporlar ve oyunlar kapsamında dünyanın en geniş katılımlı organizasyonu olduğunu aktararak, "Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, misafirlerini unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkarmaktadır. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatları, evrensel tatları ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra edilmektedir." şeklinde konuştu.

"Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak"

Bilal Erdoğan, festivalin en güzel tarafının çocuklar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Binlerce çocuk, bu festivalde kendi geleneklerini keşfetme imkanı buluyor. Geleneksel oyunlar oynayan çocuklar, ok atmanın, at binmenin keyfini yaşıyor. Bu yıl da festival alanımızda çocuklarımız için özel etkinliklerimiz olacak. Çocuklar bir yandan geleneksel oyunlarla eğlenirken, onlara özel hazırlanmış sanat atölyelerinde de birbirinden güzel etkinliklere katılabilecek. Biz bu festivale 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun oynama hakkı olduğunu savunuyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Refah'a yapmış olduğu çocuk katliamları asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşama ve gelişme hakkı çerçevesinde imzalanmıştır. İsrail, katliamlara imza atarak bu anlaşmayı çok defa ihlal etmiş, yüz binlerce masumun canını hiçe sayarak her türlü kuralı ve en önemlisi bütün insanlığı hiçe saymıştır. Biz çocukların güldüğü, doyasıya oyunlar oynadığı bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak.