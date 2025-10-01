6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Suç ve suçlularla mücadele, yurt genelinde güvenlik güçlerinin aralıksız operasyonlarıyla sürdürülüyor.

Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda şüpheliler tespit edilip adli makamlara sevk ediliyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

6 İLDE OPERASYON

9 aylık hesap hareketlerinde 22 öilyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.