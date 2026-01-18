Murat Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük sosyal konut projesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sürece ilişkin bilgi verdi.

9 ŞEHİRDE DAHA KURA ÇEKİLECEK

Paylaşımında bu hafta 9 şehirde toplam 45 bin 909 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİ BELİRLENEN KONUT SAYISI 121 BİN 265 OLACAK

Bu haftaki kura çekimleriyle birlikte, kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselmiş olacak.

Proje kapsamında vatandaşlar hem ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak hem de şehirlerde sosyal konut ihtiyacı karşılanacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

Kura çekimlerinin yapılacağı tarihler şu şekilde;

19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa

21 Ocak Trabzon-Tokat

22 Ocak Perşembe Amasya

23 Ocak Cuma Manisa-Kastamonu- Sivas

24 Ocak Cumartesi Aydın

25 Ocak Pazar Giresun