6 Şubat depremlerinin 3. yılında 11 ilde sessiz anma

Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Resmi bilgilere göre asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

YARALAR TEK TEK SARILDI

Depremin ardından devlet, kısa sürede bölgede yeni konutların çalışmalarına başladı ve vatandaşları yalnız bırakmadı.

Deprem bölgelerinde yapılan 455 bin konutla, binlerce vatandaş yeniden daha güvenli evlere kavuştu.

11 İLDE SESSİZ ANMA: KAYBEDİLENLER UNUTULMADI

Felaketin 3. yıldönümünde 11 kentte sessiz yürüyüşler düzenlendi.

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yitirilen canlar için 61 saniyelik saygı duruşu yapıldı.

Ardından hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

MEZARLIK ZİYARETLERİ GECEDEN BAŞLADI

Öte yandan, yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler yakınları için dua edip Kuran-ı Kerim okudu.

Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer de kızlarının mezarı başındaydı.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan acılı baba, şunları söyledi: