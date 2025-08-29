6 yaşında büyük fedakarlık: SMA’lı Ege Bostancı'ya umut oldu

Türkiye’de son zamanlarda özellikle sosyal medyada en aktif yürütülen kampanyalardan biri SMA kampanyası.

Aileler sosyal medyadan açtıkları hesaplar üzerinden bağış yoluyla kampanya yürüterek SMA hastası bebeklerini ABD, Avrupa’ya tedaviye göndermeye çalışıyor.

SATTIĞI LİMONATA PARALARINI EGE'YE YOLLADI

Herkesin büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyaya Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir davranış örnek öldü.

Annesinin hazırladığı limonatayı Şirintepe Camii önünde sembolik bir ücret karşılığında satışa sunan Ali Asaf, elde ettiği geliri SMA hastası Ege Bostancı'nın tedavi kampanyasına bağışladı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Onun bu anlamlı Desteği kısa sürede yüzlerce kişi tarafından görülüp paylaşıldı.

Küçük yaşına rağmen böylesine büyük bir duyarlılık gösterip örnek davranışta bulunması büyük takdir topladı.

YÜZLERCE ÇOCUKTAN BİRİSİ

9 Şubat 2022’de Çorum’un Osmancık İlçesinde Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen minik Ege, Türkiye’deki tedavi olmayı bekleyen yüzlerde SMA hastası çocuklardan biri.

Çeşitli araştırma ve incelemelerin ardından doktorlar ne yazık ki Ege’ye SMA Tip 2 ölümcül kas hastalığı tanısı koydu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Ege bebeğin tedavi masrafını karşılama imkânı olmayan aile, tedavi için valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

AİLE SAĞLIĞINA KAVUŞMASININ HAYALİNİ YAŞIYOR

Ege bebeğin ailesi, valilik izni ile başlattığı yardım kampanyasında, şimdiye kadar tedavi masrafının yüzde 90'ını topladı.

Ege Bostancı bebeğin iyileşmesi için umudunu koruyan aile, bir an önce bebeklerini kurtarmanın ve sağlığına kavuştuğu günü görmenin hayali ile yaşıyor.

DESTEK BEKLENİYOR

Babası tekstil işçisi olan, annesi ise ev hanımı olan Ege bebek, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Süreç devam ederken daha önce bir çok SMA’lı bebek yurt dışındaki ilacı alamadığı için melek oldu bazıları ise hayırseverlerimizin katkılarıyla tedavilerini olarak sağlığına kavuştular.