Ömer Çelik'ten Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 91. yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
- Çelik, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda kadınları "hayatın gerçek mimarları" olarak nitelendirdi.
- 5 Aralık tarihi, hem Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü hem de Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor.
Bugün Türk kadının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 91. yıl dönümü.
5 Aralık aynı zamanda Dünya Kadın Hakları günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.
DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJI PAYLAŞTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu önemli günü unutmadı.
Ömer Çelik sosyal medya platformu NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, kadınları 'hayatın gerçek mimarları' olarak tanımladı.
"İSTİKLAL SAVAŞI'MIZ KADIN KAHRAMANLARIMIZIN EŞSİZ MÜCADELELERİ İLE DOLUDUR"
Çelik paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız İstiklal Savaşı'mız kadın kahramanlarımızın eşsiz mücadeleleri ile doludur. Hepsini rahmetle anıyoruz.