Ömer Çelik'ten Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Bugün Türk kadının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 91. yıl dönümü.

5 Aralık aynı zamanda Dünya Kadın Hakları günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJI PAYLAŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu önemli günü unutmadı.

Ömer Çelik sosyal medya platformu NSosyal hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, kadınları 'hayatın gerçek mimarları' olarak tanımladı.

"İSTİKLAL SAVAŞI'MIZ KADIN KAHRAMANLARIMIZIN EŞSİZ MÜCADELELERİ İLE DOLUDUR"

Çelik paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi: