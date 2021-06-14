Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri turizm oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de liderlerle görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

25 DAKİKA SÜREN HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sözcü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

İki lider, ilk karşılaşmada dirsek temasıyla selamlaştı.

Erdoğan ile Johnson'ın gülümsediği anlar objektiflere yansıdı.

25 dakika süren görüşmede, masadaki öncelikli konulardan biri turizm oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü VİDEO

TURİZM GÜNDEMİ

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "Brüksel'de Boris Johnson'la NATO toplantısında görüşmem olacak. Tüm bunların yanında bize daha çok turist hangi ülkeden geliyorsa onlarla konuşmalarım olacak." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİ

Görüşmede dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini anlatan bir kitapçık durduğu görüldü.