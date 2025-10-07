"7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği" iddiasına DMM'den yanıt

İsrail’in Gazze’deki soykırımı ikinci yılında...

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar ikinci yılına girerken, tartışma yaratan iddialar ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği öne sürüldü.

DMM'DEN YANIT: "PAYLAŞIMLAR DEZENFORMASYON ÜRÜNÜDÜR"

Söz konusu iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yanıt gecikmedi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, “İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan’da bayrakların yarıya indirildiği” yönündeki paylaşımlar dezenformasyon ürünüdür." denildi.

"BİLİNÇLİ VE SİSTEMATİK BİR ALGI OPERASYONUNUN PARÇASIDIR"

DMM'nin söz konusu paylaşımı şöyle:

Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır.

"KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN BU TÜR ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU

Tartışma yaratan iddialar sonrası DMM, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.