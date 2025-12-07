İSKİ'nin atık suyu denize boşalttığı görüntüler ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Musluklardan akan çamurlu suyla İstanbulluların tepkisini toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı.

Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde İSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı görüntülendi.

Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı, koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluştuğu görüldü.

"SÖYLEDİKLERİNİN TAM TERSİNİN YAŞANDIĞININ İSPATI"

Videoyu kayda alan vatandaş, çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı:

Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ'nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin, 'Arıttım' dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su, gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. 'Atıksu arıtma tesisi' diyorlar ama bu görüntüler söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı.

Mahalle sakinleri İSKİ'nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtti.

Vatandaşlar söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ'nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade etti.