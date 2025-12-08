Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Antalya'dan geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan ilçesi 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.