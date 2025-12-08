Abone ol: Google News

Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde saat 03.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 03:50
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Antalya'dan geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan ilçesi 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

