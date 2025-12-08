Bayraktar AKINCI TİHA'nın TOLUN ve TOLUN-F mühimmat atış testi başarıyla tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada takip ediliyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

TEK SORTİDE ÇİFT VURUŞ, TAM İSABET

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, mühimmat entegrasyon çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

Gerçekleştirilen test faaliyeti kapsamında Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli mühimmatlar ile atış yaptı.

Güdümlü minyatür bomba TOLUN ve TOLUN-F mühimmatları belirlenen hedefleri nokta atışıyla vurdu.

ASELSAN'ın paylaşımında, "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN mühimmat ailesinin operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı.

YÜKSEK ETKİ KAPASİTESİ

Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor.

Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.

Bu başarılı test ile Türk savunma sanayiindeki platform ve mühimmat sistemlerinin uyumlu çalışabilirliğini bir kez daha ortaya konuldu.