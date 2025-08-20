Abone ol: Google News

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranında anlaşma sağlayamazken, 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya varıldı.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 12:42
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci tamamlandı.

11 HİZMET KOLUNDA ANLAŞMA

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, genel zam oranında anlaşmaya varamazken, 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarla uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, söz konusu hizmet kollarına ilişkin imza töreni düzenlendi.

ALİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sürecin büyük bir stres altında geçtiğini belirterek, "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri genele ilişkin hükümler açısından uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Sunulan teklifler ne ücret dengesini sağlayacak ne de çalışma barışını temin edecek düzeydeydi" dedi.

HİZMET KOLU SÖZLEŞMELERİ

Yalçın, tekliflere karşı tepkilerini çeşitli yollarla gösterdiklerini ancak tekliflerin yükselmediğini vurguladı ve şunları ekledi:

"Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı hizmet kollarının iradesine bırakılmıştır."

Başkanlar Kurulu’nu toplamak üzere konfederasyona geçeceğini belirten Yalçın, konuyla ilgili detaylı açıklamayı bu toplantı sonrası yapacağını duyurdu.

