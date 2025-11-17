80 bin lira maaşla çoban bulamayan vatandaşın isyanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son zamanlarda köyde yaşayan vatandaşların çoban bulamaması gündemden düşmüyor.

70-80 bin liraya yakın ücretlere rağmen çalışmak istemeyenler, röportaj veren bir vatandaşın da isyan ettiği konular arasında yer aldı.

80 bin lira ücret verdiğini ancak kendi köylüsünden çoban bulamadığını söyleyen vatandaş, Afganistan'dan gelen bir kişiyle anlaştığını söyledi.

"AFGAN 80 BİN LİRAYA ÇOBANLIK YAPIYOR, BENİM KÖYLÜM YATIYOR"

et26 Haber'e röportaj veren vatandaş, şöyle konuştu;

"Şimdilerin çalışma isteği yok. Ne kızın ne de erkeğin...

Okuduysa banane. İş çok çalışana. 80 bin liraya aylık çoban tuttum. Afgan geliyor 80 bin lira aylık alıyor benden, benim köylü burada yatıyor kafede.

"BEN BUNDAN SONRAKİ GENÇLİKTE GELECEK GÖRMÜYORUM"

Çalışacaksın. Köyde, kafede cebinde bir tane sigara yok, 1 milyon vereyim dedim yani 120 dönüm yer ekeceğiz, sabahtan ikindiye kadar. Kalkıp gelmedi.

Senden bir sigara istiyor, onun yanına getir bir çay ısmarla diyor. Böyle insan olmaz. Bundan sonraki gençlikte ben gelecek görmüyorum."