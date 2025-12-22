İBB Medya AŞ'de tepki çeken 2025 yönetici maaşları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı geride kalırken gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda.

Yeni yılda ücretlerin belirlenmesinde önemli bir referans olacak asgari ücret zam oranı merakla bekleniyor.

Bu süreçte maaş konusu gündemdeyken İBB Medya AŞ'deki yönetim kadrosunun maaş tablosu, sosyal medyaya yansıdı.

MEDYA AŞ MAAŞ TABLOSU

Müdürden uzman yardımcısına kadar toplam 39 personelden oluşan yönetim kadrosunun maaş listesindeki meblağlar dikkat çekti.

Özellikle genel müdür maaşının, cumhurbaşkanı maaşından fazla olması tepkilere neden oldu.

Brüt kök maaş dışında yönetim tazminatı da alan çoğu yöneticinin maaşları toplam 200 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

GENEL MÜDÜRÜN MAAŞI CUMHURBAŞKANINDAN FAZLA

Buna göre 2025'te genel müdür 2025'te toplam aylık 340 bin TL maaş alırken listenin en düşük maaşı, 76 bin TL ile uzman yardımcısı maaşı oldu.

Söz konusu bu maaşlar, 2026 yılında zamlanarak güncellenecek.

FAZLADAN 17 DAİRE BAŞKANI, 23 BİRİM MÜDÜRÜ

Diğer yandan İBB'nin Sayıştay denetim raporları da ortaya çıktı.

Rapora göre İBB'de fiilen görev yapmadığı halde maaş alan 17’si daire başkanı, 23’ü birim müdürü olmak üzere toplam 40 yönetici bulunduğunu tespit edildi.

Rapora göre, İBB bünyesinde 30 daire başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 122 müdürlük olması gerekirken, 38’i asaleten, 9’u vekaleten olmak üzere toplam 47 daire başkanı pozisyonu oluşturuldu

Böylece kurallara göre daire başkanlığı sayısı 17 kişi aşıldı.

Raporda daire başkanlığındakine benzer usulsüzlük, birim müdürlüklerinde de tespit edildi.

İBB Meclisi kararında 122 birim müdürlüğü öngörülmesine karşılık, belediye bünyesinde 37’si asaleten, 108’i vekaleten olmak üzere toplam 145 birim müdürü pozisyonu tespit edildi.

Bu veriye göre 23 birim müdürüne, 2025 yılı boyunca fazladan maaş ödendi.

BANKAMATİK MEMURLARI MAAŞ ALMAYA DEVAM ETTİ

İBB bünyesindeki bu fazladan 17 daire başkanı ve 23 birim müdürünün, kadro ünvanları olmasına rağmen fiilen görevlerini yapmadığı yani kamuoyunda bilinen adıyla 'bankamatik memuru' olduğu tespit edildi.