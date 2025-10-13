81 ilde okullarda eş zamanlı afet tatbikatı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

“Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, afet anında doğru tahliye yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Tatbikat kapsamında İstanbul Ataşehir’deki Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de deprem anı canlandırıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle belirlenen güvenli alanlara kısa sürede ulaştı.

"3 MİLYON ÖĞRENCİMİZ AFET FARKINDALIĞI İLE GÜNE BAŞLADI"

Tatbikatı yerinde izleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Bugün, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bu vesileyle, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı. Biz de İstanbul’da 3 milyon öğrencimizin afet farkındalığıyla güne başlamasını sağladık. Afetlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil; ancak eğitimle ve bilinçle bu riskleri azaltabiliriz.

Yentür, İstanbul genelinde yaklaşık 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmenin tatbikata katıldığını da belirtti.

"TATBİKATLAR DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş, bu tür uygulamaların sürekliliğine vurgu yaptı:

Deprem tatbikatı, öğrencilerimize afet bilinci kazandırmak ve toplumda doğru davranışları pekiştirmek amacıyla düzenleniyor. Geçen ay bir uygulama yaptık, bugün yenisini gerçekleştirdik. Ay sonunda bir tatbikat daha planlıyoruz. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için, afetlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Tatbikata katılan öğrenciler, uygulamanın kendileri için faydalı olduğunu belirterek, olası afet anında nasıl davranmaları gerektiğini artık daha iyi bildiklerini ifade etti.