81 ilde son 1 haftada 91 bin litre sahte alkol ele geçirildi

- 81 ilde yapılan operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte-alkollü içki ele geçirildi.
- 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
- Operasyonlar, çeşitli birimler ve savcılıklar koordinasyonunda gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 1 haftadır operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.
Operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.
"OPERASYONLARIMIZI 81 İLİMİZDE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"
Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
Bu ürünleri ele geçirerek sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.