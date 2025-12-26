81 ilde son 1 haftada 91 bin litre sahte alkol ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 1 haftadır operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

"OPERASYONLARIMIZI 81 İLİMİZDE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: