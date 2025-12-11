ABD altın kart nasıl alınır, ne kadar 2025? İşte şartları ve fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, varlıklı yabancılara vatandaşlık yolu açık hızlandırılmış ABD vizesi sağlayan bir programı başlattı.

Altın Kart adı verilen programın resmi internet sitesinde, bu vize türünün ABD'ye "önemli katkı" sağlayacaklarını kanıtlayabilenlere verileceği yazılıyor.

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı.

Altın kart sahibi olmanın fiyatı da belli oldu.

Peki; Altın Kart nasıl alınır, ne kadar, kaç dolar? İşte, detaylar...

ABD ALTIN KART FİYATI 2025

Trump yönetimi 1 milyon dolar ödeyen yabancılara hızlı oturum ve vatandaşlık yolu açan 'Trump Altın Vizesinin' satışına başladı.

ALTIN KART NASIL ALINIR

Altın Kart'a giden yol üç açık adımdan oluşmaktadır.

Öncelikle başvurunuzu gönderir ve iade edilmeyen işlem ücretini ödersiniz ; bu, Altın Kartınız için temel oluşturur.

Ardından, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) belgelerinizi dikkatlice inceler, kapsamlı güvenlik soruşturmaları yürütür ve tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olur.

Başvurunuz başarıyla onaylandıktan sonra, size Trump Gold Card verilecek ve bu kart ABD'nin 50 eyaletinin tamamında ve bölgelerinde kullanılabilecek.