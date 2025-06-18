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Haber Merkezi

Dünyanın gözü İsrail-İran savaşında.

Karşılıklı hava harekatları ve bomba yağmuru devam ederken katil İsrail ordusu, bir yandan da Gazze'yi kana bulamaya devam ediyor.

50 bini aşan sivil can kaybıyla soykırım yapılan Gazze'de insanlık dramı yaşanırken vicdan sahibi her inanıştan insan, bu yaşananlara tepki gösteriyor.

ABD TELEVİZYONUNDA GAZZE SANSÜRÜ

Bu kapsamda ABD TV'lerinde, tarihe geçecek bir sansür yaşandı.

MRC adlı bir TV programına katılan İspanyol aktör Javier Bardem, diğer yayın konuklarının İran'dan atılan füzelen nedeniyle İsrail'e destek için taktıkları sarı rozetleri görünce tepki gösterdi.

Bardem şu ifadeleri kullandı:

"GAZZE'DE ACI ANLATILAMAYACAK DURUMA ULAŞTI"

"Yaka iğnelerinizi görüyorum. Elbette rehineler serbest bırakılmalı. Fakat Gazze'de yaşanan acı artık anlatılamayacak duruma geldi.

Ben ve benim gibi birçok insan Gazze'de katledilen ve açlıktan ölüme bırakılan çocukların fotoğraflarını görmeye dayanamıyor.

"BUNUN BİR SOYKIRIM OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Dün 25 kişi insani yardım beklerken vuruldu. Daha önce soykırımdan kurtulan kişiler bile Gazze'deki duruma soykırım diyor. Ben de bunun bir soykırım olduğuna inanıyorum.

Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Önemli olan insanlığı kaybetmemek. Bir şeyi eleştirmek gerektiğinde eleştirmek ve kimi eleştireceğimizi bilmek."

APAR TOPAR REKLAMA GİTTİLER

Bardem'in bu sert sözleri ve soykırım ifadesi kanalda paniğe neden oldu. Sunucu, rejiden gelen apar topar reklam bilgisiyle Bardem'in sözünü kesti. Kanal hızla reklama gitti.