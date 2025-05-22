ABD'de Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmamasına karşı tasarı, Senato'dan geçmedi

AA

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a gitti...

Bu ziyaretinde kendisine hediye edilen jet, ABD gündeminden düşmüyor...

ABD Senatosunda, Schumer'ın, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasının yasaklanmasını öngören "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adlı yasa tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

YASA TASARISI REDDEDİLDİ

Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, yasa tasarısını reddetti.

Schumer, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği jeti "rüşvet" ve "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, "Cumhuriyetçiler, (ABD Başkanı Donald) Trump'tan taraf oldu ve sunduğum tasarıyı geçirmedi." ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT SENATÖRLER HEDİYENİN ALINMASINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Trump, 12 Mayıs'taki Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'ın Boeing 747-8 uçağını hediye etmek istediğini açıklamıştı.

Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı "Air Force One" yerine bunu kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

Bazı Demokrat senatörler ise Trump'ın bu yöndeki açıklamasının, "yabancı istihbarat servisleri ve ABD'ye zarar vermek isteyen hasımlar için tehlikeli bir fırsat yarattığını" öne sürerek, yabancı ülkelerden bu tür hediyelerin alınmasına itiraz etmişti.

MAKAM UÇAĞI OLARAK KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN YASA TASARISI SUNULDU

Chuck Schumer, Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla 20 Mayıs'ta yeni yasa tasarısı sunmuştu.

Schumer, "Trump kendi cebini doldurmak uğruna Amerikan halkını ve başkanlık makamını satmaya hazır olduğunu defalarca gösterdi." ifadesini kullanmıştı.

"SENATO'NUN ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ ÖNCELEMESİ GEREKİYOR"

Bu uçağın güvenli hale getirilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını ve hiçbir değişikliğin tam güvenlik sağlayamayacağını belirten Schumer, "Senato'nun artık ulusal güvenliğimizi öncelemesi, Amerikalıları koruması ve bir yabancı ülkeye ait uçağın asla 'Air Force One' çağrı kodunu almamasını sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.