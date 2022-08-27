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    ABD'den Gülşen için 'endişeliyiz' açıklaması

    ABD'den Gülşen için 'endişeliyiz' açıklaması

    Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna ilişkin açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
    • 27.08.2022 - 19:43
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 20:10
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    Şarkıcı Gülşen'in, nisan ayında verdiği bir konser sırasında kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.

    Büyük tepkiye yol açan görüntülerin kamuoyuna yansımasından sorna gözaltına alınarak tutuklanan ünlü şarkıcı hapishanede ikinci gününü geçirdi.

    Gülşen'in avukatı tarafından tutukluluğa itiraz edilirken konu hakkında tartışmalar devam ediyor.

    Konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

    ABD'den endişeliyiz açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yayınladı.

    Açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.

    ABD den Gülşen için endişeliyiz açıklaması #1


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