ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

Suriye'de yıllar süren bir iç savaşın ardından, Esad Rejimin devrilmesiyle, tarihi günler yaşanıyor...

Bu kapsamda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

"TEK YOL VAR O DA ŞAM'DIR"

Şam yönetiminin "Tek vatan, tek millet, tek ordusu ve tek hükümet" doğrultusunda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi ulusal çerçeveye dahil etme konusunda istekli olduğunu belirten Barrack, "Bence Suriye hükümeti bu çıkarları uzlaştıracak bir yol bulma konusundaki esnekliğini çok iyi ve kararlı bir şekilde gösterdi." dedi.

Barrack, "SDG’nin (PKK/YPG) bu durumu kabul etme, müzakere etme ve adım atma konusunda ağır davrandığını düşünüyorum. Onlara tavsiyem de bu süreci hızlandırmalarıdır. Tek bir yol var, o yol da Şam'dır. Mesaj budur." diye konuştu.

"BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN DEĞİL, KÜRT KİMLİĞİNE SAYGI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Irak'taki Kürtlerin özerkliğine ilişkin açıklamalarına değinen Barrack, Rubio'nun sözlerinin "bağımsız Kürdistan değil Kürt kimliğine saygı" ile ilgili olduğunu aktardı.

Barrack, "(Rubio’nun) Bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O, tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

"TEK MİLLET, TEK HALK, TEK ORDU, TEK SURİYE"

Federalizm tartışmalarını anımsatan Barrack, "Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük" dedi.

Barrack, "Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye." diye konuştu.

"BÖLGE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Zamanın tükendiği uyarısında bulunan Barrack, "Dünya hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son üç haftada olanlara bakın, inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.