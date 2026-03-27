Abdülhamid Han gemisi Karadeniz'de sondaja başladı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için yıllar önce başlattığı atılımın meyvelerini alıyor.

Karadeniz'de tarihi doğalgaz rezervi keşfinden sonra çalışmalar sürüyor.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına başladı.

3 BİN 100 METREYE KADAR İNECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Abdülhamid Han, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli doğalgaz üretiminin artırılması için çalışan Bakanlık, yeni keşifler için de yoğun mesai harcıyor.

35 GÜN SÜRECEK

Bu kapsamda, geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gazın mimarı olan Abdülhamid Han, yeni ve önemli bir görev daha üstlendi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni yılın ilk keşif sondajı için bu sabah Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda hidrokarbon arama çalışmalarına başladı. Su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek olan geminin çalışmalarının 35 gün sürmesi bekleniyor.

BAYRAKTAR AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarısını yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han sondaj gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı." ifadesini kullandı.

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağını belirten Bayraktar, "Nisan ayında da Fatih sondaj gemimiz Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak.

Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.