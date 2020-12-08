Abdulhamit Gül, Metin Feyzioğlu'nu kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan hakları eylem planı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.



Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"KATKILARI ÇALIŞMALARIMIZA IŞIK TUTACAKTIR"

TBB Başkanı Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.