Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Vatandaşları dolandırmaya yönelik kurulan 74 bin 205 alan adı engellendi

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Ankara'da 18'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen konferansa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA CİHAZIN AĞA BAĞLANMASI, SİBER KORSANLAR İÇİN YENİ SALDIRI YÜZEYLERİNİN OLUŞMASI DEMEKTİR"

Bakan Uraloğlu, siber güvenliğin ekonomik, sosyal ve ulusal güvenliğin yapı taşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bankalardan kritik altyapılara, sağlık sistemlerinden ulaşım ağlarına kadar her alanda siber tehditlerle karşı karşıyayız. 5G ile birlikte artan veri trafiği ve bağlantılı cihaz sayısı, siber güvenlik düzenlemelerinin, veri egemenliğinin ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin önemini daha da artırmaktadır. Daha fazla cihazın ağa bağlanması, siber korsanlar için yeni saldırı yüzeylerinin oluşması demektir.



İşte bu nedenle, bu yılki konferansımızın teması olan 'Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri' sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte de kritik bir platformdur.

2025'TE 74 BİN 594 ZARARLI BAĞLANTIYA ERİŞİMİN ENGELLEDİĞİNİ BİLDİRDİ

BTK bünyesindeki USOM'un Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

USOM, 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor. 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumları uyardık, onlarla paylaştık. USOM’un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık.



Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit ediliyor. Haftalık 104 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM, sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip. İşletmeciler tarafından iletilen raporlara göre, 2024 yılında 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırı raporlanmış ve engellenmiştir.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER" VURGUSU

19 Mart'ta Siber Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe aldıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: