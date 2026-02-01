Abdulkadir Uraloğlu: Başkentray banliyö hattını 12 kilometre uzatıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında proje kapsamında, Başkentray banliyö hattının Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıldığını belirtti.

Uraloğlu, "Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda Tesisleri'ne 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 YENİ İSTASYON KURUYORUZ"

Sincan-Yenikent arasında çift hatlı bir demir yolu yaptıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Başkentray hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında toplam 24 istasyon bulunuyor. Sincan'dan Yenikent'e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 adında 3 yeni istasyon kuruyoruz.



Projemiz tamamlandığında Başkentray banliyö hattını Sincan İstasyonu üzerinden 1'inci Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent'e entegre edeceğiz. Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlayacağız.

"SODA TESİSLERİ'NE BAĞLAYACAĞIMIZ İLTİSAK HATTIYLA 4,4 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIZ"

Aynı zamanda Kazan Soda Tesisleri'ne bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4,4 milyon ton yük taşıyacağız.



Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız.

"7/24 ÇALIŞIYORUZ"

Proje genelinde yüzde 95'lik bir ilerleme kaydettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

Proje kapsamında inşa ettiğimiz 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelindeki işlerimizin yüzde 100'ünü tamamladık. Toplam 475 metre uzunluğundaki 5 köprümüzün inşasında yüzde 100'lük orana ulaştık.



Şu anda sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"HIZLI VE KONFORLU TOPLU TAŞIMA İMKANI SUNACAK"

Hattın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getiren Uraloğlu, şu sözleri kullandı: