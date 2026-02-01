Antalya'daki feci kazadan sağ çıkanlar yaşadıklarını anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yürekleri dağlayan kaza...

Dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karaağaç idaresindeki yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

Ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü İzzet Karaağaç ve yolcu Sudem Çakmak da hastanede hayatını kaybetti.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

HAYATINI KAYBEDEN YOLCULARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada Onur Yılmaz (21), Pervin Önel, (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35) ve Sudem Çakmak (19) hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan 25 kişiden İrem Deniz, Tülay Gündüz, Yağız Oğuz, Fatnma Gül, Kübra Çelebi ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 yaralının tedavileri Antalya Şehir Hastanesi'nde; Farouk Seni Gaou, Tayfun Fettahoğlu, Büşra Çetin, Razack Tokou, Hasan Çukurlu, Sudem Çakmak, Mehmet Talha Lafçı ve Rodrigue Boni’nin Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde; Yavuz Selim Yiğit, Neziha Kutlu, Firdevs Sarı, Sedef Sarı ve Abdou Nazirou Gninkougui’nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Nisanur Çetin, Burcu Demirsoy ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ceren Yüksel, Cemile Laçin ve Murat Kayık’ın ise Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

"ŞOFÖR ÇOK HIZLI GİDİYORDU"

Öte yandan kazadan sağ kurtulmayı başaran bazı yolcular yaşadıkları anları anlattı.

Otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz, "Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu.

Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.

"KOLUM KOPTU, BACAĞIM KOPTU GİBİ KELİMELER SÖYLÜYORLARDI"

Aracı ile ilerlerken olayı görüp durduğunu belirten Yunus Yıldız, ise şunları kaydetti:

Ben olaydan 5 dakika önce aracımla geldim. Kazayı gördükten sonra durdum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ortamda baya çığlıklar vardı. Yaşayanları yola doğru çıkardık. Ufak kız çocuğu vardı onu çıkardık. Elimizden geleni yaptık. İlk geldiğimde beyin şoku gibi bir şey yaşadım. Çığlıklar vardı. Ailemi ara, benim kolum koptu, bacağım koptu gibi kelimeler söylüyorlardı.



Elimizden geleni yaptık. İnsanların yarısı yoldaydı, yarısı otobüsün altında, yarısı otobüsün yan tarafındaydı. Elimizden geldiğince yaralı olanları arkadaşımla beraber çekmeye çalıştık. Benden önce bir arkadaşım geldi ondan sonra ben geldim. O duygu gerçekten tarif edilemez, ailelerine başsağlığı diliyorum.

"BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ"

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor.

Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" ifadelerini kullandı.