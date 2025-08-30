Abdulkadir Uraloğlu: Birliğimizi güçlendiren eserlerle ülkemizi donatıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 103. yıl dönümü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

"GURUR VE COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, mesajında şu sözleri kullandı:

Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destansı bir zaferin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.



30 Ağustos, Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir dönüm noktasıdır.

"BU ZAFER AZİZ MİLLETİMİZİN VATANINA BAĞLILIĞININ EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR"

Ağustos ayı, tarihimiz boyunca Malazgirt'ten Çaldıran'a, Mercidabık'tan Sakarya'ya, nice zaferlerle taçlanmış bir aydır. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan arındırarak İstiklal Savaşı'mızı muhteşem bir başarıyla taçlandırmış ve Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Bu zafer, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesidir.

"JEOSTRATEJİK GÜCÜMÜZÜ DÜNYAYA KANITLADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kutlu mirasa sahip çıktıklarını aktaran Uraloğlu, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Hamdolsun, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendiren dev eserlerle ülkemizin dört bir yanını donatıyoruz." açıklamasında bulundu.

22 Ağustos 2025'te temelini attıkları Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile zaferlerle dolu ağustos ayına yakışır zafer tadında büyük bir eser daha kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Bu projemiz, Zengezur Koridoru'nun kapısını ardına kadar açan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir barış ve refah köprüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin jeostratejik gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladık. Vatanımızın güçlü yarınlarına ışık tutan kalıcı bir miras bıraktık." dedi.

"BAŞKENTRAY, İZBAN, MARMARAY GÜN BOYU ÜCRETSİZ"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha da anlamlı kılmak adına, Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, İzmir'de ise İZBAN hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu hatların, vatandaşlara hızlı, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunarak bayram coşkusunu daha geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir kale gibi korumaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." açıklamasında bulundu.