Abdulkadir Uraloğlu Bursa'da yangın bölgesine gitti

Bursa'nın Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın endişelendirdi...

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

ABDULKADİR URALOĞLU, YANGIN BÖLGESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında ayrılmadan önce Kestel ile Gürsu arasında çıkan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu.

Bakan Uraloğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın hakkında bilgi aldı.