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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.

Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılanan Abdulkadir Uraloğlu, burada kısa bir konuşma da yaptı.

2 gün sürecek ziyaretlere değinen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şöyle dedi:

"TÜRK HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sayın Yarub'a havaalanına gelip bizi karşılamasından dolayı, güler yüzle karşılamasından dolayı Türk halkı adına teşekkür ediyorum. Kendilerini Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diyorum.

"ULAŞTIRMA ALANINDA NELER YAPABİLİRİZ, BUNLARI KONUŞACAĞIZ"

Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Birbirimizle kavuşamazsak, bir şey yapamayız demedik. Bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları konuşacağız. Biz iki uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda da birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere ulaşmamız lazım.

"SAYIN BAKANIN BU GÖREVDE OLMASI İKİ ÜLKE İÇİN ŞANSTIR"

Havacılık, kara yolu taşıması, deniz yolu ve demir yolu, iletişim alanında neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Sayın bakanın 5 yıllık bir tecrübesi olduğunu biliyorum. Türkiye-Suriye ilişkilerine ne kadar kıymet verdiğini biliyorum. Kendisinin. bu makamda olması, iki ülke için şanstır diye düşünüyorum.

"İKİNCİ ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ DEMESİ BİZİ MUTLU ETMİŞTİR"