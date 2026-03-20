Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayramda trafiğe çıkacak vatandaşlara mesaj

Ramazan ayının sonuna gelindi.

Yapılan son iftarla birlikte Ramazan'a veda edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda trafiğe çıkacak vatandaşlar için mesaj paylaştı.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.