Abdulkadir Uraloğlu Çin'de mevkidaşı Liu Vey ile bir araya geldi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Çin temasları devam ediyor.

Çin'i ziyaretinde başkent Pekin'de temaslarda bulunan Bakan Uraloğlu, Çinli mevkidaşı Liu Vey ile görüştü.

Uraloğlu, görüşmede tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı ve Avrupa'nın giriş kapısı konumundaki Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin ulaştırma açısından önemine işaret etti.

Türkiye'nin Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında önemli bir geçiş noktası olduğunu, bölgesindeki çatışma ve krizlerde daima istikrarını koruduğunu vurgulayan Uraloğlu, iki ülke arasında ulaştırma alanında işbirliğinin daha fazla geliştirebileceğini belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi ile Asya ve Avrupa arasındaki ulaştırma köprüsü olmayı hedeflediğini, bu bağlamda iki ülke arasında demiryolu ve kargo taşımacılığı alanındaki işbirliğinin daha ileri götürülebileceğini aktardı.

Havayolu taşımacılığında iki ülke arasındaki 21 havayolu frekansının kısa süre önce imzalanan protokolle 49'a çıkarıldığını hatırlatan Uraloğlu, denizcilik konusunda da Çin tarafının önerdiği işbirliği protokolünü sonuçlandırmaya hazır olduklarını kaydetti.

ULAŞTIRMA BAĞLANTILARI VE YEŞİL NAKLİYE DÖNÜŞÜMÜ

Çinli Bakan Liu de, ziyareti için Uraloğlu'na teşekkür ederek Türkiye ile son yıllarda ulaştırma alanındaki verimli işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çinli taşıyıcı firmaların son yıllarda Çin-Avrupa ve Trans-Hazar Demiryolu Ekpresi'nin yanı sıra karayolu bağlantılarıyla Türkiye üzerinden taşımacılık yaptıklarını ifade eden Liu, bu yolla lityum-iyon bataryalar gibi kritik ihraç ürünlerinin nakliyatının sağlandığını belirtti.

Liu, son yıllarda uluslararası alanda yeşil nakliye dönüşümü konusunda bir mutabakatın oluştuğunu, bu konuda hem Çin hem de Türkiye'nin aktif girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, yakın zamanda yeşil taşımacılık alanında bir işbirliği protokolü imzalama ve iki ülkenin kilit limanları ile nakliye şirketlerini bu girişime dahil etme çağrısında bulundu.

Bakanlar, görüşmenin sonunda, teknik düzeyde daha ileri temasların koordinasyonu ve yürütülmesi için heyetlerinden birer yetkiliyi görevlendirdi.

"ORTA KORİDOR" VE "DEMİR İPEK YOLU"

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 20-23 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret etti.

Başkent Pekin'in yanı sıra Şian ve Şıncın şehirlerinde de temaslarda bulunan Uraloğlu, ziyaretini AA ve TRT'ye değerlendirdi.

Türkiye ve Çin'in, tarihi İpek Yolu'nun ve bugün onun modern hali olan "Demir İpek Yolu"nun ve bu doğrultudaki ulaştırma koridorlarının iki önemli noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, özellikle Orta Koridor Girişimi bağlamında işbirliği potansiyelini, taşımacılık, ticaret ve üretim alanlarında işbirliği olanaklarını ele aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, ziyaretinin ilk gününde Çin'in kuzeyindeki Şian şehrinde düzenlenen 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katıldığını, açılışta konuşma yaptığını, ayrıca Şaanşi Eyaleti Valisi ve Şian Belediye Komitesi Sekreteri ile görüştüğünü aktardı.

Şian'ın İpek Yolu'nun başlangıç noktası ve önemli bir lojistik üs olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Şian'dan Türkiye geçişli olarak Avrupa'ya, Güney'e ve Afrika'nın kuzeyine nasıl taşımacılık yapılabilir, bu alandaki işbirliği nasıl geliştirebilir konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

İLETİŞİM VE HABERLEŞME

Ulaştırma Bakanlığının aynı zamanda iletişim ve haberleşmeden de sorumlu olduğunu hatırlatan Uraloğlu, ziyaretinin ikinci gününde Çin'in güneyindeki Şıncın şehrindeki temaslarının bu alana yoğunlaştığını belirtti.

Uraloğlu, burada Türkiye'de de önemli yatırımları olan, dünya çapındaki iki büyük firmayla görüşmeler yaptıklarını, halihazırda Türkiye'de de iş yapan bu firmaların GSM altyapısı dışında, otonom sürüş sistemleri dahil teknolojinin farklı alanında ciddi ilerlemeler sağlamış olduğuna dikkati çekti.

Bu şirketlerin Türkiye'yi yalnızca bir pazar olarak değil aynı zamanda üretim açısından değerlendirmesini istediklerini ifade eden Uraloğlu, belli üretimlerin burada yapılması ve ARGE merkezlerinin kurulmasını önerdiklerini, şirketlerin birinin halihazırda bunu kurduğunu ve devamıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada bir lojistik ve dağıtım merkezi olduğunu, Çinli firmaların bu potansiyelden yararlanması adına projeler geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

TAŞIMACILIK ALANI

Ziyaretinin son gününde Pekin'de mevkidaşı Liu ile, ulaştırmanın 4 modu olan karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz taşımacılığı konularını ele aldıklarını ifade eden Uraloğlu, "İşbirliğinde kat ettiğimiz bir mesafe var. Ama bunlar hem ülkemizin büyüklüğü hem Çin'in büyüklüğü göz önüne alındığında yeterli değil. Dolayısıyla bu taşımacılığı, bu ticareti nasıl geliştirebiliriz, heyetlerimizle beraber bunu ele aldık." dedi.

Uraloğlu görüşmede karayolu işbirliğini ele aldıklarını, burada gümrük geçişlerinde yaşanan problemleri konuşarak çözüm iradesi beyan ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca demiryolu blok tren işletilmesi konusu ele aldıklarını kaydeden Uraloğlu, heyetlerinde Türkiye'de bu alanda çalışan özel sektör temsilcilerinin yer aldığını ve onları Çinli yetkililerle irtibatlandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Uraloğlu, ziyaretin en önemli çıktısının, her iki tarafın doğrudan iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak birer yetkiliyi görevlendirmesi olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, sonraki aşamada problemleri teknik düzeyde de görüşüp çözme imkanına sahip olacaklarını ve bu sayede her iki bakanlığın ilişkileri geliştirmek için üzerine düşen görevleri hızlıca yerine getirebileceğini vurguladı.