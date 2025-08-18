Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Kone ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NeXT Sosyal hesabından duyurdu...

Paylaşıma göre Bakan Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.

GÜNDEM İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME

Bakan Uraloğlu'nun Amadou Kone ile iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

"YENİ ORTAK PROJELERE KAPI ARALAMAK ADINA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Ulaştırma ve altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve yeni ortak projelere kapı aralamak adına görüşme gerçekleştirdik. Değerli mevkidaşım ile ulaştırma sektöründe bilgi, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu görüşme, Türkiye-Fildişi Sahili dostluğunu daha da güçlendirecek yeni adımların başlangıcı olacaktır. Dostluk ve işbirliğimizi geleceğe taşıyacak ortak çalışmalar için hazırız.